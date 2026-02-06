https://ria.ru/20260206/dnepr-2072650322.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 330 военных и 62 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
