Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин
2026-02-06T19:00:00+03:00
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия должна успевать за темпами развития технологий искусственного интеллекта в мире, уметь эффективно применять его для решения задач, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин
в пятницу принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ
по направлению "Экономика данных". В своем выступлении он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина
в России будет создана Комиссия по вопросам развития искусственного интеллекта.
"Всем нам предстоит большая и серьезная работа. Исходя из стремительного развития технологий, очень важно успевать за этими процессами. Не только понимать, как устроен искусственный интеллект, но и уметь эффективно использовать его для решения задач. Приобретать и постоянно совершенствовать необходимые компетенции", - отметил он.