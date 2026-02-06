Рейтинг@Mail.ru
Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин - РИА Новости, 06.02.2026
19:00 06.02.2026
Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин
Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин - РИА Новости, 06.02.2026
Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин
Россия должна успевать за темпами развития технологий искусственного интеллекта в мире, уметь эффективно применять его для решения задач, заявил помощник... РИА Новости, 06.02.2026
экономика
россия
алексей дюмин
россия
экономика, россия, алексей дюмин
Экономика, Россия, Алексей Дюмин
Россия должна успевать за темпами развития ИИ в мире, заявил Дюмин

Дюмин: Россия должна успевать за темпами развития технологий ИИ в мире

© РИА Новости / Сергей ГунеевАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алексей Дюмин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия должна успевать за темпами развития технологий искусственного интеллекта в мире, уметь эффективно применять его для решения задач, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин в пятницу принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика данных". В своем выступлении он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в России будет создана Комиссия по вопросам развития искусственного интеллекта.
"Всем нам предстоит большая и серьезная работа. Исходя из стремительного развития технологий, очень важно успевать за этими процессами. Не только понимать, как устроен искусственный интеллект, но и уметь эффективно использовать его для решения задач. Приобретать и постоянно совершенствовать необходимые компетенции", - отметил он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Правительство проработает проект по регулированию ИИ
ЭкономикаРоссияАлексей Дюмин
 
 
