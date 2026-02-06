https://ria.ru/20260206/dimitrov-2072592928.html
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове - РИА Новости, 06.02.2026
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T04:36:00+03:00
2026-02-06T04:36:00+03:00
2026-02-06T04:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260201/vsu-2071553568.html
украина
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, димитров, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Димитров, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
РИА Новости: ТЦК в Димитрове до боев насильно мобилизовали 30 человек в магазине
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе насильно мобилизовали сразу 30 человек возле одного из оставшихся в городе магазинов, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Александр Величко.
"У нас тоже хватали - бывало, что пришли в магазин сразу 30 человек, сразу нахватали за один день. Они (ТЦК – ред.) возле магазина хитро расположились, а люди там. Магазинов мало осталось уже тогда…Это произошло летом в 2025 году", - сказал беженец.
Он добавил, что ТЦК также продолжали забирать с улицы группы мужчин до шести человек за раз.
Ранее Министерство обороны РФ
сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
.