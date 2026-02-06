ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе насильно мобилизовали сразу 30 человек возле одного из оставшихся в городе магазинов, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Александр Величко.

"У нас тоже хватали - бывало, что пришли в магазин сразу 30 человек, сразу нахватали за один день. Они (ТЦК – ред.) возле магазина хитро расположились, а люди там. Магазинов мало осталось уже тогда…Это произошло летом в 2025 году", - сказал беженец.