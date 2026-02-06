Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 06.02.2026
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове - РИА Новости, 06.02.2026
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове
ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе... РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
димитров
донецкая народная республика
украина, димитров, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Димитров, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал о мобилизации в Димитрове

РИА Новости: ТЦК в Димитрове до боев насильно мобилизовали 30 человек в магазине

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Димитрове до начала боевых действий в городе насильно мобилизовали сразу 30 человек возле одного из оставшихся в городе магазинов, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Александр Величко.
"У нас тоже хватали - бывало, что пришли в магазин сразу 30 человек, сразу нахватали за один день. Они (ТЦК – ред.) возле магазина хитро расположились, а люди там. Магазинов мало осталось уже тогда…Это произошло летом в 2025 году", - сказал беженец.
Он добавил, что ТЦК также продолжали забирать с улицы группы мужчин до шести человек за раз.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДимитровДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
