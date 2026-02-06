В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По словам другого неназванного дипломата, подобные инициативы будут находить поддержку, если они будут проходить не "за спиной у Украины".