В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
В среду агентство Рейтер утверждало, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ.
"Между тем европейский дипломат, вовлеченный в отчеты, заявил, что в Брюсселе имеется согласие в отношении того, что (сейчас - ред.) "другой контекст, чем в 2022 году" и что другие столицы "вполне солидарны" с попытками возобновления диалога", - пишет издание.
По словам другого неназванного дипломата, подобные инициативы будут находить поддержку, если они будут проходить не "за спиной у Украины".
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
