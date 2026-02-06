Рейтинг@Mail.ru
В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/dialog-2072644922.html
В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ
В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ
Страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:54:00+03:00
2026-02-06T11:54:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg
https://ria.ru/20260205/peskov-2072460791.html
https://ria.ru/20260130/germanija-2071161985.html
россия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_170:0:2495:1744_1920x0_80_0_0_48786e695bbc46a9a0eb62e541c196ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
В Европе поддерживают возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

Politico: в ЕС поддерживают налаживание диалога с РФ на фоне данных о контактах

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву, сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
В среду агентство Рейтер утверждало, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Макрона
5 февраля, 14:20
"Между тем европейский дипломат, вовлеченный в отчеты, заявил, что в Брюсселе имеется согласие в отношении того, что (сейчас - ред.) "другой контекст, чем в 2022 году" и что другие столицы "вполне солидарны" с попытками возобновления диалога", - пишет издание.
По словам другого неназванного дипломата, подобные инициативы будут находить поддержку, если они будут проходить не "за спиной у Украины".
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Немецкий политик Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией
30 января, 10:40
 
В миреРоссияЕвропаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала