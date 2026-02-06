Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 06.02.2026 (обновлено: 15:28 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/devochka-2072716453.html
В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки
В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки - РИА Новости, 06.02.2026
В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки
Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе получил три года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:27:00+03:00
2026-02-06T15:28:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20260205/ubiystvo-2072429828.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), карл маркс
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Карл Маркс
В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки

В Балашихе лжеполицейского осудили на три года за похищение девочки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе получил три года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя Виталия Мананникова... назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье о похищении человека.
Установлено, что днем 1 октября 2025 года Мананников, представившись сотрудником правоохранительных органов, находясь на улице Карла Маркса, схватил за руку 8-летнюю девочку и стал тянуть за собой, однако она смогла вырваться и убежать. Отмечается, что мужчина догнал ребенка у входа в магазин, где вновь схватил за руку и заставил идти с ним.
Подчеркивается, что действия злоумышленника были своевременно пресечены очевидцами, прибежавшими на крики девочки.
Как уточнили РИА Новости в Балашихинском городском суде, фигурант в момент преступления был пьян. Потерпевшая сторона предъявила к нему гражданский иск. "Иск о компенсации морального вреда несовершеннолетней удовлетворен частично в размере 470 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда.
Задержание и допрос подозреваемого в убийстве водителя такси в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Подозреваемый в похищении из Пензы рассказал об убийстве таксиста
5 февраля, 12:43
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Карл Маркс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала