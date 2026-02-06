В Балашихе мужчину осудили на три года за похищение девочки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обвиняемый в похищении 8-летней девочки в Балашихе получил три года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя Виталия Мананникова... назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье о похищении человека.
Установлено, что днем 1 октября 2025 года Мананников, представившись сотрудником правоохранительных органов, находясь на улице Карла Маркса, схватил за руку 8-летнюю девочку и стал тянуть за собой, однако она смогла вырваться и убежать. Отмечается, что мужчина догнал ребенка у входа в магазин, где вновь схватил за руку и заставил идти с ним.
Подчеркивается, что действия злоумышленника были своевременно пресечены очевидцами, прибежавшими на крики девочки.
Как уточнили РИА Новости в Балашихинском городском суде, фигурант в момент преступления был пьян. Потерпевшая сторона предъявила к нему гражданский иск. "Иск о компенсации морального вреда несовершеннолетней удовлетворен частично в размере 470 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе суда.