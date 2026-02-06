Рейтинг@Mail.ru
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
11:31 06.02.2026
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома - РИА Новости, 06.02.2026
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
Снежная масса упала с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове, ребенок получил травму головы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома

В Кирове упавшая с крыши дома снежная глыба трвмировала 11-летнюю девочку

© Прокуратура Кировской областиПадение снега с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове. Кадр видео
Падение снега с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Прокуратура Кировской области
Падение снега с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове. Кадр видео
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Снежная масса упала с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове, ребенок получил травму головы, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел днем в четверг возле дома №45 на улице Милицейской. При оказании медицинской помощи у 11-летней пострадавшей диагностирована травма головы.
"Прокуратура Ленинского района города проводит проверку по факту травмирования ребенка, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом", - уточнило ведомство.
Место падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь
24 марта 2025, 04:26
 
