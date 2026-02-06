https://ria.ru/20260206/devochka-2072637783.html
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
Снежная масса упала с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове, ребенок получил травму головы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 06.02.2026
В Кирове упавшая с крыши дома снежная глыба трвмировала 11-летнюю девочку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Снежная масса упала с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове, ребенок получил травму головы, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел днем в четверг возле дома №45 на улице Милицейской. При оказании медицинской помощи у 11-летней пострадавшей диагностирована травма головы.
"Прокуратура Ленинского района города проводит проверку по факту травмирования ребенка, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении
.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом", - уточнило ведомство.