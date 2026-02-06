Падение снега с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове. Кадр видео

В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Снежная масса упала с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове, ребенок получил травму головы, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел днем в четверг возле дома №45 на улице Милицейской. При оказании медицинской помощи у 11-летней пострадавшей диагностирована травма головы.

"Прокуратура Ленинского района города проводит проверку по факту травмирования ребенка, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении

В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).