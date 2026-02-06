Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение денег через банкоматы
06.02.2026
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение денег через банкоматы
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение денег через банкоматы
Внесение наличных средств через банкомат может быть использовано для легализации преступных доходов, об этом рассказали РБК в Росфинмониторинге. РИА Новости, 06.02.2026
2026
Росфинмониторинг объяснил идею ограничить внесение денег через банкоматы

Росфинмониторинг: лимит на внесение денег вызван борьбой с преступными доходами

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Внесение наличных средств через банкомат может быть использовано для легализации преступных доходов, об этом рассказали РБК в Росфинмониторинге.
Так в ведомстве прокомментировали предложение ограничить физлицам внесение денег через банкоматы суммой в один миллион рублей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов
14 января, 17:51
"В этой связи полагаем, что введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков", — пояснили в ведомстве.
В Росфинмониторинге также уточнили, что сотрудники кредитных организаций могут в соответствии с законом при наличии соответствующих оснований потребовать документы, подтверждающие происхождение средств, вносимых на счет или вклад.
Ранее Минфин России предложил ограничить пополнение физическими лицами счетов или вкладов через банкомат более чем на один миллион рублей в месяц. При этом проект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Госдума, в свою очередь, эту инициативу поддержала. На сегодняшний день какие-либо ограничения на пополнение наличными через банкоматы отсутствуют.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
26 декабря 2025, 01:47
 
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа), Общество
 
 
