В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Тамбовский областной суд рассматривает дело судьи, которая в 2021 году, в период ковидных ограничений, выносила решения, находясь в санатории в Сочи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Дело рассматривается в областном суде. Судья вынесла решения, а не приговоры, события имели место в 2021 году. Идет судебное следствие", — сообщили в пресс-службе.

Из картотеки областного суда следует, что дело было зарегистрировано 14 апреля 2025 года. Заседание было назначено на 11 июня, но его многократно откладывали. Следующая назначенная дата — 10 февраля 2026 года.