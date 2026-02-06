Рейтинг@Mail.ru
00:16 06.02.2026 (обновлено: 05:49 06.02.2026)
В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи
В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи
В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи

РИА Новости: в Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Тамбовский областной суд рассматривает дело судьи, которая в 2021 году, в период ковидных ограничений, выносила решения, находясь в санатории в Сочи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
"Дело рассматривается в областном суде. Судья вынесла решения, а не приговоры, события имели место в 2021 году. Идет судебное следствие", — сообщили в пресс-службе.
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке
4 февраля, 20:40
4 февраля, 20:40
Из картотеки областного суда следует, что дело было зарегистрировано 14 апреля 2025 года. Заседание было назначено на 11 июня, но его многократно откладывали. Следующая назначенная дата — 10 февраля 2026 года.
На сайте Верховного суда опубликовано решение в отношении этой судьи. Она просила отменить согласие на возбуждение против нее уголовного дела, но Верховный Суд ей отказал. В документе сказано, что осенью у этой судьи было в производстве 10 гражданских дел, заседания по ним были назначены на 8 и 9 ноября 2021 года. Судья в этот момент выехала в Сочи, "в связи с нерабочими днями, а также предоставленными в установленном порядке днями отдыха и отпуска". Она без проведения заседаний, без исследования и установления фактических обстоятельств гражданских дел, распечатала и заверила своей подписью десять заведомо неправосудных судебных актов.
Экс-судье из Сочи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий
3 февраля, 18:39
3 февраля, 18:39
 
