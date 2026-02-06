Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация в Бразилии показала коллегам мессенджер Max - РИА Новости, 06.02.2026
00:28 06.02.2026
Российская делегация в Бразилии показала коллегам мессенджер Max
Российская делегация в Бразилии показала коллегам мессенджер Max
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:28:00+03:00
2026-02-06T00:28:00+03:00
Россия, Бразилия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Российская делегация в Бразилии показала коллегам мессенджер Max

Решетников: российская делегация в Бразилии показала коллегам мессенджер Max

Мессенджер MAX
Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 6 фев - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что российская делегация показала бразильским коллегам мессенджер Max.
"Показывали. Показывали как раз, когда мы говорили о суверенном интернете, о наличии наших разработок", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, показала ли Россия мессенджер Max.
Он отметил, что Max является одним из самых быстрорастущих приложений в мире - на сегодняшний момент зарегистрировано уже 65 миллионов скачиваний.
"Это действительно то, что коллегам потенциально может быть интересно, и мы договорились, что по линии IT отдельно коллеги приедут, и мы сюда приедем, министерство цифрового развития", - добавил он.
