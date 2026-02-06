На Копенгаген обрушился сильнейший за 15 лет снегопад

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген, вызвав отмену по меньшей мере 14 рейсов и затруднения в работе общественного транспорта по всей стране, сообщает Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген, вызвав отмену по меньшей мере 14 рейсов и затруднения в работе общественного транспорта по всей стране, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на Датский метеорологический институт.

"Из архива данных снежного покрова следует, что такого сильного снегопада в Копенгагене не наблюдали по меньшей мере 15 лет, если судить по росту снежного покрова со вчерашнего дня", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

По данным метеорологов, в четверг в датской столице наблюдались 2,5 сантиметра снега, а в пятницу стало уже 17,1 сантиметра, то есть за сутки прибавились более 14 сантиметров, отмечает телерадиокомпания. В последний раз столько снега в Копенгагене фиксировали в 2011 году: тогда высота снежного покрова составила почти 19 сантиметров, напоминает телерадиокомпания.

Как уточняет телерадиокомпания, непогода привела к отмене по меньшей мере 14 рейсов в аэропорту Копенгагена и еще одного в аэропорту Ольборга.

"В Орхусе были отменены все (рейсы - ред.) городских автобусов, и трамваи стоят на месте", - пишет телерадиокомпания.