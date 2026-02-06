Рейтинг@Mail.ru
На Копенгаген обрушился сильнейший за 15 лет снегопад
15:33 06.02.2026
На Копенгаген обрушился сильнейший за 15 лет снегопад
На Копенгаген обрушился сильнейший за 15 лет снегопад
Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген, вызвав отмену по меньшей мере 14 рейсов и затруднения в работе общественного транспорта по всей стране
копенгаген, в мире
Копенгаген, В мире
На Копенгаген обрушился сильнейший за 15 лет снегопад

DR: из-за сильнейшего за 15 лет снегопада в Копенгагене отменили более 14 рейсов

Заснеженная улица в Копенгагене
Заснеженная улица в Копенгагене
Заснеженная улица в Копенгагене
Заснеженная улица в Копенгагене
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген, вызвав отмену по меньшей мере 14 рейсов и затруднения в работе общественного транспорта по всей стране, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на Датский метеорологический институт.
"Из архива данных снежного покрова следует, что такого сильного снегопада в Копенгагене не наблюдали по меньшей мере 15 лет, если судить по росту снежного покрова со вчерашнего дня", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве
Вчера, 03:47
Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве
Вчера, 03:47
По данным метеорологов, в четверг в датской столице наблюдались 2,5 сантиметра снега, а в пятницу стало уже 17,1 сантиметра, то есть за сутки прибавились более 14 сантиметров, отмечает телерадиокомпания. В последний раз столько снега в Копенгагене фиксировали в 2011 году: тогда высота снежного покрова составила почти 19 сантиметров, напоминает телерадиокомпания.
Как уточняет телерадиокомпания, непогода привела к отмене по меньшей мере 14 рейсов в аэропорту Копенгагена и еще одного в аэропорту Ольборга.
"В Орхусе были отменены все (рейсы - ред.) городских автобусов, и трамваи стоят на месте", - пишет телерадиокомпания.
Кроме того, телерадиокомпания добавляет, что многие копенгагенцы, известные своей любовью к велосипедам, в пятницу оставили их дома. Кроме того, по сведениям городского метро, в последние дни были установлены новые рекорды по числу пассажиров. Власти коммуны Копенгаген, в свою очередь, заявляют, что впервые за 15 лет вывели на дороги снегоуборщики.
Снегопад в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Даже небольшой снегопад может парализовать крупные города Европы
29 января, 07:43
 
