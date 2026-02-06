Рейтинг@Mail.ru
10:47 06.02.2026
в мире, дания, финляндия, россия, владимир барбин, нато
В мире, Дания, Финляндия, Россия, Владимир Барбин, НАТО
Дании не хватает военных для участия в бригаде НАТО, заявил посол России

Посол Барбин: Дании не хватает военных для участия в бригаде НАТО в Финляндии

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатские военные в порту Нуука, Гренландия
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датские военные в порту Нуука, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дании не хватает военных для участия в создаваемой в Финляндии бригаде НАТО, страна, вероятно, ограничится направлением военнослужащих в командные структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Вооруженные силы Дании с трудом выполняют свои обязательства перед НАТО по усилению "Восточного фланга" альянса в Латвии. В 2026 году ситуация осложнится необходимостью усилить датское военное присутствие на Гренландии. В этих условиях заявленное участие вооруженных сил Дании в развертывании многонационального формирования бригадного уровня ОВС НАТО в Финляндии, вероятно, пока ограничится направлением военнослужащих в его командные структуры", - сказал глава дипмиссии.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
5 февраля, 03:07
 
В миреДанияФинляндияРоссияВладимир БарбинНАТО
 
 
