Дании не хватает военных для участия в бригаде НАТО, заявил посол России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дании не хватает военных для участия в создаваемой в Финляндии бригаде НАТО, страна, вероятно, ограничится направлением военнослужащих в командные структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Вооруженные силы Дании с трудом выполняют свои обязательства перед НАТО по усилению "Восточного фланга" альянса в Латвии. В 2026 году ситуация осложнится необходимостью усилить датское военное присутствие на Гренландии. В этих условиях заявленное участие вооруженных сил Дании в развертывании многонационального формирования бригадного уровня ОВС НАТО в Финляндии, вероятно, пока ограничится направлением военнослужащих в его командные структуры", - сказал глава дипмиссии.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия (бригаду) Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Минобороны Финляндии информировало, что в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.
