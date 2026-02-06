Дании не хватает военных для участия в бригаде НАТО, заявил посол России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дании не хватает военных для участия в создаваемой в Финляндии бригаде НАТО, страна, вероятно, ограничится направлением военнослужащих в командные структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.