Россия ждет консультаций с Данией по "Северным потокам", заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
02:48 06.02.2026
Россия ждет консультаций с Данией по "Северным потокам", заявил посол
россия, дания, германия, владимир барбин, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дания, Германия, Владимир Барбин, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2
© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает скоро провести консультации с Данией по досудебным претензиям в связи с терактом на "Северных потоках", заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Рассчитываем, что Россия и Дания в скором времени проведут консультации по этому вопросу", - сказал посол, комментируя рассмотрение российской досудебной претензии в связи с терактом на газопроводах.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства. Как сообщал МИД РФ, Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
РоссияДанияГерманияВладимир БарбинВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
