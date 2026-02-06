Мэрия Бухареста из-за экономического кризиса оказалась на грани банкротства

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Администрация Бухареста оказалась на грани банкротства из-за экономического кризиса, для исправления ситуации нужно более миллиарда долларов, заявил мэр столицы Румынии Чиприан Чуку.

Градоначальник объяснил, что с 2023 года центральные власти, применяя различные меры по наполнению госбюджета, лишали Бухарест доходов от налогов и сборов и в итоге недофинансирование столицы привело к проблемам и долгам.