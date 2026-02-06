Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Бухареста из-за экономического кризиса оказалась на грани банкротства
18:34 06.02.2026
Мэрия Бухареста из-за экономического кризиса оказалась на грани банкротства
Мэрия Бухареста из-за экономического кризиса оказалась на грани банкротства
Администрация Бухареста оказалась на грани банкротства из-за экономического кризиса, для исправления ситуации нужно более миллиарда долларов, заявил мэр столицы РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:34:00+03:00
2026-02-06T18:34:00+03:00
Мэрия Бухареста из-за экономического кризиса оказалась на грани банкротства

Чуку: мэрия Бухареста из-за экономического кризиса почти обанкротилась

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Администрация Бухареста оказалась на грани банкротства из-за экономического кризиса, для исправления ситуации нужно более миллиарда долларов, заявил мэр столицы Румынии Чиприан Чуку.
В конце января Чуку предупреждал, что город остался практически без средств, поэтому администрация вводит меры экономии.
"Я сейчас ломаю голову с минфином и правящей коалицией о том, как спасти мэрию. Нам необходимо 5,5 миллиардов (1,27 миллиарда долларов). В противном случае Бухарест обанкротится", - заявил Чуку журналистам.
Градоначальник объяснил, что с 2023 года центральные власти, применяя различные меры по наполнению госбюджета, лишали Бухарест доходов от налогов и сборов и в итоге недофинансирование столицы привело к проблемам и долгам.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
Заголовок открываемого материала