В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо
19:35 06.02.2026 (обновлено: 19:42 06.02.2026)
В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо
В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо
Режим ЧС регионального уровня введен в Приангарье после коммунальной аварии в системе ЖКХ города Бодайбо, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:35:00+03:00
2026-02-06T19:42:00+03:00
происшествия
бодайбо
иркутская область
россия
игорь кобзев
бодайбо
иркутская область
россия
происшествия, бодайбо, иркутская область, россия, игорь кобзев
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев
В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо

В Приангарье ввели режим ЧС во всем регионе из-за коммунальной аварии в Бодайбо

ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня введен в Приангарье после коммунальной аварии в системе ЖКХ города Бодайбо, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода в период сильных морозов - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. В городе действовал локальный режим ЧС.
Ликвидация последствий коммунальной аварии в Бодайбо. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС
Вчера, 09:39
В пятницу в Бодайбо вылетели глава региона Игорь Кобзев и заместитель полпреда президента РФ в СФО Вадим Головко, а также представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Кирилл Колмаков.
"Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе. Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в городе круглосуточно ведутся восстановительные работы. В котельной Мостоотряд-44 проведена ревизия котельного и вспомогательного оборудования, установлена расходная ёмкость для подпитки системы теплоснабжения от котельной. Тепло подано в пять частных жилых домов на улице Солнечной, запитанных от этой котельной.
Подготовлены к приёму теплоносителя несколько домов на улице Иркутской, находящихся в зоне обслуживания котельной ЛЗДТ. Продолжается восстановление внутридомовых сетей и подготовка домов к приему тепла.
По внутреннему кругу запущена котельная Мехколонна-135. От котельной БМК подана вода в среднюю школу №3 до теплового узла, проверяется герметичность отопительных приборов.
На субботу у губернатора намечена встреча с жителями Бодайбо в местном культурно-досуговом центре.
ПроисшествияБодайбоИркутская областьРоссияИгорь Кобзев
 
 
