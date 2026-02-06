В Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня из-за аварии в Бодайбо

ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Режим ЧС регионального уровня введен в Приангарье после коммунальной аварии в системе ЖКХ города Бодайбо, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода в период сильных морозов - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. В городе действовал локальный режим ЧС.

В пятницу в Бодайбо вылетели глава региона Игорь Кобзев и заместитель полпреда президента РФ в СФО Вадим Головко, а также представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Кирилл Колмаков.

"Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе. Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов", - написал Кобзев в Telegram-канале

Он отметил, что в городе круглосуточно ведутся восстановительные работы. В котельной Мостоотряд-44 проведена ревизия котельного и вспомогательного оборудования, установлена расходная ёмкость для подпитки системы теплоснабжения от котельной. Тепло подано в пять частных жилых домов на улице Солнечной, запитанных от этой котельной.

Подготовлены к приёму теплоносителя несколько домов на улице Иркутской, находящихся в зоне обслуживания котельной ЛЗДТ. Продолжается восстановление внутридомовых сетей и подготовка домов к приему тепла.

По внутреннему кругу запущена котельная Мехколонна-135. От котельной БМК подана вода в среднюю школу №3 до теплового узла, проверяется герметичность отопительных приборов.