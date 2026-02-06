В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России

https://ria.ru/20260206/chislo-2072588227.html
Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам", - сказал Гриб
.
Он также отметил, что в ряде небольших населенных пунктов торговая инфраструктура зачастую сводится к аптеке, нескольким алкомаркетам и продуктовому магазину.
"Необходимо, чтобы местные власти согласовывали количество алкомаркетов и магазинов в муниципальных образованиях", - заключил Гриб.