В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России
02:16 06.02.2026 (обновлено: 02:17 06.02.2026)
В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России
В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России
Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. РИА Новости, 06.02.2026
2026
В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам", - сказал Гриб.
Он также отметил, что в ряде небольших населенных пунктов торговая инфраструктура зачастую сводится к аптеке, нескольким алкомаркетам и продуктовому магазину.
"Необходимо, чтобы местные власти согласовывали количество алкомаркетов и магазинов в муниципальных образованиях", - заключил Гриб.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуму внесут проект о запрете размещения алкомаркетов в новостройках
3 декабря 2025, 00:05
 
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
