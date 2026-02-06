В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество магазинов с продажей алкоголя в муниципальных районах России необходимо ограничить, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Он также отметил, что в ряде небольших населенных пунктов торговая инфраструктура зачастую сводится к аптеке, нескольким алкомаркетам и продуктовому магазину.