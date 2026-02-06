В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего начальника краевого управления строительства ГКУ "Служба единого заказчика", обвиняемого в превышении должностных полномочий и подлоге при строительстве домов для детей-сирот в Забайкальском крае, сообщает СУСК России по региону.

По версии следствия, в 2021-2022 годах ГКУ "Служба единого заказчика" заключило контракт на строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Агинском в Забайкалье общей стоимостью более 60 миллионов рублей. Обвиняемый, будучи ответственным за строительный контроль, приемку и оплату работ, знал, что подрядчик не выполнил основные задачи по благоустройству придомовой территории: озеленение, устройство подпорной стенки и асфальтирование. Также не обустроили и хозплощадку, расположенную менее 15 метров от жилья, что нарушает саннормы.

Зная о недоработках, обвиняемый из личной заинтересованности стремился формально освоить бюджетные деньги до конца года, чтобы показать эффективность работы и избежать ответственности за срыв сроков, сознательно превысил свои должностные полномочия .

В декабре 2022 года фигурант подписал заведомо ложные акты о якобы выполненных и принятых работах по благоустройству на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. Это стало основанием для оплаты подрядчику всей суммы по контракту, включая и невыполненные работы.

"Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении

Он обвиняется по пп. "в, е" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное из иной личной заинтересованности), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из иной личной заинтересованности и повлекший существенное нарушение прав граждан).

В ходе предварительного расследования следователи добились полного выполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, отметили в СК