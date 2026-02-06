Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/chinovnik-2072700808.html
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот - РИА Новости, 06.02.2026
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот
Завершено расследование дела бывшего начальника краевого управления строительства ГКУ "Служба единого заказчика", обвиняемого в превышении должностных... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:30:00+03:00
2026-02-06T14:30:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
агинское
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260206/delo-2072581863.html
https://ria.ru/20260205/gelendzhik-2072561806.html
https://ria.ru/20260205/bashnya-2072402103.html
россия
забайкальский край
агинское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, агинское, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Агинское, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье расследовано дело о подлоге при строительстве домов для сирот

В Забайкалье экс-чиновника обвинили в подлоге при строительстве домов для сирот

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего начальника краевого управления строительства ГКУ "Служба единого заказчика", обвиняемого в превышении должностных полномочий и подлоге при строительстве домов для детей-сирот в Забайкальском крае, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в 2021-2022 годах ГКУ "Служба единого заказчика" заключило контракт на строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Агинском в Забайкалье общей стоимостью более 60 миллионов рублей. Обвиняемый, будучи ответственным за строительный контроль, приемку и оплату работ, знал, что подрядчик не выполнил основные задачи по благоустройству придомовой территории: озеленение, устройство подпорной стенки и асфальтирование. Также не обустроили и хозплощадку, расположенную менее 15 метров от жилья, что нарушает саннормы.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Тамбове рассматривают дело судьи, выносившей решения из Сочи
Вчера, 00:16
Зная о недоработках, обвиняемый из личной заинтересованности стремился формально освоить бюджетные деньги до конца года, чтобы показать эффективность работы и избежать ответственности за срыв сроков, сознательно превысил свои должностные полномочия .
В декабре 2022 года фигурант подписал заведомо ложные акты о якобы выполненных и принятых работах по благоустройству на общую сумму более 3,7 миллиона рублей. Это стало основанием для оплаты подрядчику всей суммы по контракту, включая и невыполненные работы.
"Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Экс-замглавы Геленджика осудили по делу о злоупотреблении полномочиями
5 февраля, 20:30
Он обвиняется по пп. "в, е" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное из иной личной заинтересованности), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, совершенный из иной личной заинтересованности и повлекший существенное нарушение прав граждан).
В ходе предварительного расследования следователи добились полного выполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, отметили в СК.
Позже в правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идет об Алексее Петрове.
Музей-усадьба В.Д. Поленова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Тульской области возбудили дело после хищения башни в усадьбе Поленова
5 февраля, 11:25
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайАгинскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала