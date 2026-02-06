Рейтинг@Mail.ru
Россия входит в число мировых лидеров по биоресурсам, заявил Чернышенко - РИА Новости, 06.02.2026
08:40 06.02.2026
Россия входит в число мировых лидеров по биоресурсам, заявил Чернышенко
Россия входит в число мировых лидеров по объему возобновляемых биологических ресурсов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
экономика
россия
москва
дмитрий чернышенко
россия
москва
экономика, россия, москва, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко
Россия входит в число мировых лидеров по биоресурсам, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия входит в число мировых лидеров по возобновляемым биоресурсам

© Фото : РосмолодёжьЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Организационного комитета Международного фестиваля молодёжи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Организационного комитета Международного фестиваля молодёжи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Росмолодёжь
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Организационного комитета Международного фестиваля молодёжи. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по объему возобновляемых биологических ресурсов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко отметил, что 26-27 февраля в Москве пройдет Форум будущих технологий, главной темой которого станет биоэкономика. Будут представлены передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий.
Труды патриарха Кирилла закладывают будущее России, заявил Чернышенко
1 февраля, 20:54
 
ЭкономикаРоссияМоскваДмитрий Чернышенко
 
 
