Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк вслед за прокуратурой обжаловал приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура также не согласилась с приговором, ранее в суде было зарегистрировано ее апелляционное представление.

Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Романа Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Уголовное дело было рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него 4 года колонии со штрафом один миллион рублей.

Защита же просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания на других фигурантов.

Это же суд слушает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных . Чекалин в суде частично признал вину. Лерчек заявила, что занималась подготовкой контента и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.