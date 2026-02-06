Рейтинг@Mail.ru
Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор - РИА Новости, 06.02.2026
13:14 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/chekaliny-2072677000.html
Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор
Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк вслед за прокуратурой обжаловал приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:14:00+03:00
2026-02-06T13:14:00+03:00
происшествия, оаэ, москва, артем чекалин
Происшествия, ОАЭ, Москва, Артем Чекалин
Роман Вишняк в зале суда
Роман Вишняк в зале суда
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк вслед за прокуратурой обжаловал приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства.
Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени
Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени
2 февраля, 06:46
Прокуратура также не согласилась с приговором, ранее в суде было зарегистрировано ее апелляционное представление.
Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Романа Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.
Уголовное дело было рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него 4 года колонии со штрафом один миллион рублей.
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей
22 декабря 2025, 16:48
Защита же просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания на других фигурантов.
Это же суд слушает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину. Лерчек заявила, что занималась подготовкой контента и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.
По версии следствия, Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив ложные документы.
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
Суд отказал Лерчек в возврате изъятых ювелирных украшений
19 января, 13:13
 
ПроисшествияОАЭМоскваАртем Чекалин
 
 
