Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор
Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор
Происшествия, ОАЭ, Москва, Артем Чекалин
Экс-партнер Чекалиных обжаловал приговор
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк вслед за прокуратурой обжаловал приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура также не согласилась с приговором, ранее в суде было зарегистрировано ее апелляционное представление.
Гагаринский суд Москвы
29 января приговорил Романа Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.
Уголовное дело было рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него 4 года колонии со штрафом один миллион рублей.
Защита же просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания на других фигурантов.
Это же суд слушает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных
. Чекалин в суде частично признал вину. Лерчек заявила, что занималась подготовкой контента и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.
По версии следствия, Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ
, предоставив ложные документы.