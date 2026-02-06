Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена

«

"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.