Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена

ГРОЗНЫЙ, 6 фев - РИА Новости. Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.
Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов". Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе. Он отметил "большую работу" в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.
"Команда Кадырова будет и впредь делать всё возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы", - написал глава республики.
