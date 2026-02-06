Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/chechnya-2072602498.html
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена - РИА Новости, 06.02.2026
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена
Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:27:00+03:00
2026-02-06T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
оаэ
рамзан кадыров
магомед даудов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20250321/kadyrov-2006508698.html
украина
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оаэ, рамзан кадыров, магомед даудов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, ОАЭ, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена

Кадыров: 20 чеченцев вернулись домой после обмена пленными с Украиной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 6 фев - РИА Новости. Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«

"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.

Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов". Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе. Он отметил "большую работу" в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.
"Команда Кадырова будет и впредь делать всё возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы", - написал глава республики.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Кадыров рассказал о пленном ВСУ, которого боец "Ахмата" нес под обстрелами
21 марта 2025, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОАЭРамзан КадыровМагомед ДаудовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала