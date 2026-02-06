CARCADE принимает заявки в рамках программы льготного автолизинга 2026 года

МОСКВА, 6 фев - Пресс-служба ООО "Каркаде". Компания CARCADE продолжает прием заявок на приобретение транспортных средств в рамках государственной программы субсидирования лизинга Минпромторга России на 2026 год. Клиенты компании могут оформить в лизинг новую колесную и специальную технику российского производства на льготных условиях.

Как ранее сообщил Минпромторг России, программа льготного лизинга распространяется в 2026 году на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 2500 баллов (ранее 2 тысячи) за локализацию, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства, пассажирский транспорт (в том числе туристические автобусы, скидка на которые достигает 2 миллионов рублей).

В программе участвуют транспортные средства, соответствующие перечню Минпромторга РФ - по марке базового автомобиля либо шасси, на котором произведено конечное ТС. Минимальный срок лизингового договора составляет 12 месяцев. Программа распространяется на транспортные средства, произведенные в IV квартале 2025 года и в 2026 году, при условии, что дата производства ТС или шасси - не ранее 1 октября 2025 года.

Транспортное средство должно быть новым, ранее не зарегистрированным, не находившимся в лизинге или собственности физических лиц, а также иметь электронный ПТС. Требуемый уровень локализации - не менее 2500 баллов для легковой и грузовой техники, 1000 баллов - для автобусов категории M3 класса III, и не менее 70% - для прицепной техники. Соответствие требованиям можно проверить в Реестре российской промышленной продукции (Постановление правительства РФ №719 от 17.07.2015).

Оформить лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты CARCADE независимо от формы собственности и сферы деятельности. Субсидия засчитывается в счет авансового платежа единовременно по каждой единице техники. Подробную информацию о моделях и производителях, участвующих в программе, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

"CARCADE остается активным участником программы льготного лизинга Минпромторга РФ. По итогам 2025 года наши клиенты получили господдержку на сумму более 3,5 миллиарда рублей, что подтверждает стабильный интерес бизнеса к обновлению автопарков с использованием государственных механизмов поддержки", - отметил директор департамента продаж ООО "Каркаде" Евгений Курбакин.

О компании СARCADE

CARCADE – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей в рамках госпрограммы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 160 представительств по всей стране.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде". Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".