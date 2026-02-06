Воспитательницы из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины, получат премии

УФА, 6 фев – РИА Новости. Двух воспитательниц детского сада в оренбургском Бугуруслане, защитивших детей от напавшего с ножом мужчины, поощрят премией по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что по его поручению мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко встретился с воспитателями детского сада, которым пришлось обороняться от вооружённого преступника.
"Кроме Лии Галеевой в защиту детей встала и другой воспитатель, а точнее музыкальный работник – Людмила Платонова. Женщина удерживала до приезда экстренных служб дверь помещения, в которое им вместе удалось запереть нападавшего. Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей", - написал Солнцев.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". В ГУМВД РФ по региону сообщали, что воспитатели, чтобы обезвредить мужчину, поместили его в подвал, а также нажали тревожную кнопку.