Воспитательницы из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины, получат премии
09:22 06.02.2026
Воспитательницы из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины, получат премии
Двух воспитательниц детского сада в оренбургском Бугуруслане, защитивших детей от напавшего с ножом мужчины, поощрят премией по 500 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
бугуруслан
россия
оренбургская область
евгений солнцев
дмитрий дьяченко
следственный комитет россии (ск рф)
бугуруслан
россия
оренбургская область
Воспитательницы из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины, получат премии

Двух защитивших детей от нападения воспитательниц из Оренбуржья поощрят премией

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
УФА, 6 фев – РИА Новости. Двух воспитательниц детского сада в оренбургском Бугуруслане, защитивших детей от напавшего с ножом мужчины, поощрят премией по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что по его поручению мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко встретился с воспитателями детского сада, которым пришлось обороняться от вооружённого преступника.
"Кроме Лии Галеевой в защиту детей встала и другой воспитатель, а точнее музыкальный работник – Людмила Платонова. Женщина удерживала до приезда экстренных служб дверь помещения, в которое им вместе удалось запереть нападавшего. Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей", - написал Солнцев.
По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность". В ГУМВД РФ по региону сообщали, что воспитатели, чтобы обезвредить мужчину, поместили его в подвал, а также нажали тревожную кнопку.
