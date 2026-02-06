https://ria.ru/20260206/bryanskaya-2072604370.html
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже... РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
