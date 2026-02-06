Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 06.02.2026
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области
специальная военная операция на украине
брянская область
клинцовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
клинцовский район
брянская область, клинцовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Клинцовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по объектам энергетики в Брянской области

Богомаз: ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Брянской области, из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района, энергоснабжение уже восстановлено, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены", - написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, службы выдвинулись на место немедленно, энергоснабжение было оперативно восстановлено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
