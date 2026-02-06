В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тема ДСНВ обсуждается в Великобритании, там говорят о необходимости сохранения его центральных положений, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Обсуждается (тема ДСНВ в Великобритании - ред.)... Это важная здесь тема, высказываются серьезные такие аналитические наработки, что центральные положения должны быть сохранены обязательно, что так или иначе придется дальше работать", - сказал Келин в эфире "России 24", отвечая на вопрос об обсуждении договора в стране.