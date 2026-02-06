Рейтинг@Mail.ru
В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 06.02.2026 (обновлено: 15:39 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/britaniya-2072717972.html
В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол
В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол
Тема ДСНВ обсуждается в Великобритании, там говорят о необходимости сохранения его центральных положений, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:30:00+03:00
2026-02-06T15:39:00+03:00
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260206/london-2072719318.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
В Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ, заявил посол

Посол Келин: в Британии говорят о сохранении центральных положениях ДСНВ

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тема ДСНВ обсуждается в Великобритании, там говорят о необходимости сохранения его центральных положений, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"Обсуждается (тема ДСНВ в Великобритании - ред.)... Это важная здесь тема, высказываются серьезные такие аналитические наработки, что центральные положения должны быть сохранены обязательно, что так или иначе придется дальше работать", - сказал Келин в эфире "России 24", отвечая на вопрос об обсуждении договора в стране.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лондон отвергает идею прямого диалога с Россией, заявил посол
Вчера, 15:35
 
В миреВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала