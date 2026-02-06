ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Британские кадровые офицеры действуют на Украине под прикрытием дипмиссии королевства, сообщил в интервью РИА Новости посол в Лондоне Андрей Келин.
"Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории – факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ", — рассказал дипломат.
Он напомнил, что в декабре Лондон признал гибель британского офицера Джорджа Хули. Причиной тогда назвали несчастный случай при обучении украинцев применению переданной королевством военной техники.
«
"С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало", — добавил Келин.
Министерство обороны Великобритании в середине декабря сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как писала Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британец, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения войск спецназначения.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.