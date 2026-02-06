Британия экстрадирует в США экотеррориста, жившего под вымышленным именем

Для экстрадиции Сан-Диего требуется разрешение британского министра внутренних дел. При этом американец может обжаловать решение в Высоком суде.

Взрывы в Сан-Франциско произошли в августе 2003 года на территории биотехнологической корпорации Chiron, а также в сентябре того же года на территории здания компании Shaklee nutrition products corporation. В результате взрывов никто не пострадал. Ответственность за взрывы взяла группа "Революционные ячейки - Бригада освобождения животных" (Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade). Экотеррористы заявили, что подвергшиеся атаке компании были связаны с фирмой Huntingdon Life Sciences, которая проводила опыты над животными.