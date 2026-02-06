Британия экстрадирует в США экотеррориста, жившего под вымышленным именем

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Великобритания экстрадирует в США американского экотеррориста, обвиняемого в организации взрывов в Сан-Франциско в 2003 году, который 20 лет скрывался от правосудия и жил под вымышленным именем в Уэльсе, сообщает телеканал Sky News.
Как сообщается, 47-летний Даниэль Андреас Сан-Диего жил под вымышленным именем Дэнни Уэбб. Он обвиняется в причастности к группе зоозащитников, устроивших два взрыва в Сан-Франциско в 2003 году. В 2009 году Сан-Диего стал первым, внесенным ФБР в список внутренних террористов. Он был задержан британскими правоохранителями в 2024 году в доме в сельской местности на севере Уэльса.
Для экстрадиции Сан-Диего требуется разрешение британского министра внутренних дел. При этом американец может обжаловать решение в Высоком суде.
В ходе судебных слушаний адвокат Сан-Диего заявил, что его клиенту в США может грозить 90-летний тюремный срок. Защита также заявила, что клиент не сможет добиться справедливого судебного разбирательства в США при президенте Дональде Трампе, который, вероятно, напрямую вмешается в резонансное дело.
Взрывы в Сан-Франциско произошли в августе 2003 года на территории биотехнологической корпорации Chiron, а также в сентябре того же года на территории здания компании Shaklee nutrition products corporation. В результате взрывов никто не пострадал. Ответственность за взрывы взяла группа "Революционные ячейки - Бригада освобождения животных" (Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade). Экотеррористы заявили, что подвергшиеся атаке компании были связаны с фирмой Huntingdon Life Sciences, которая проводила опыты над животными.
