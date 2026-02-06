Рейтинг@Mail.ru
Суд в Югре взыскал с браконьера ущерб за вылов краснокнижных осетров - РИА Новости, 06.02.2026
15:59 06.02.2026
Суд в Югре взыскал с браконьера ущерб за вылов краснокнижных осетров
Суд в Югре взыскал с браконьера ущерб за вылов краснокнижных осетров - РИА Новости, 06.02.2026
Суд в Югре взыскал с браконьера ущерб за вылов краснокнижных осетров
Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил местного жителя к 250 часам обязательных работ и возмещению более 18 миллионов... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
обь
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
ханты-мансийский автономный округ
обь
происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, обь, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Обь, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Суд в Югре взыскал с браконьера ущерб за вылов краснокнижных осетров

Суд в ХМАО взыскал с браконьера более 18 млн руб за вылов краснокнижных осетров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил местного жителя к 250 часам обязательных работ и возмещению более 18 миллионов рублей ущерба за незаконный вылов 38 особей занесенного в Красную книгу России сибирского осетра, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
По информации пресс-службы, осужденный с помощью запрещенных сетей из лески незаконно выловил в Оби 8 особей пеляди, 1 обыкновенного судака, 30 особей стерляди и 38 сибирских осетров. Последние два вида относятся к ценным и особо ценным водным биоресурсам, а сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ. В пресс-службе отметили, что ущерб только за добычу осетровых составляет почти 18,3 миллиона рублей.
"Окончательное наказание по совокупности преступлений, назначенное путем частичного сложения, составило 250 часов обязательных работ. Суд также удовлетворил гражданский иск в полном объеме и постановил взыскать с осужденного в пользу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства материальный ущерб в размере 18 миллионов 439 тысяч 849 рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным по пунктам "а", "б", "в" части 1 статьи 256 и части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов и незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
Также суд конфисковал сеть и моторную лодку, с которыми рыбачил подсудимый.
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей
ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округОбьФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
