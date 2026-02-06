https://ria.ru/20260206/bpla-2072633873.html
В Херсонской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
В Херсонской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
В Херсонской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
Две женщины получили ранения из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в городе Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.02.2026
херсонская область
В Херсонской области две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ
В Алешках две женщины пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА