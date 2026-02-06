Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 06.02.2026 (обновлено: 08:35 06.02.2026)
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Украинские войска перебросили рекордное число расчетов дронов в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.02.2026
Специальная военная операция на Украине

ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские войска перебросили рекордное число расчетов дронов в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку войск "Север", — заявил собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что российские военные уничтожили пункты дислокации инженерных подразделений в Белом Колодезе в Харьковской области. Противник потерял до взвода личного состава, включая офицеров.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.
За сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили более 280 военных, десять автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
