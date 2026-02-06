ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили более 280 военных, десять автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.