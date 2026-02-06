МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские войска перебросили рекордное число расчетов дронов в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку войск "Север", — заявил собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что российские военные уничтожили пункты дислокации инженерных подразделений в Белом Колодезе в Харьковской области. Противник потерял до взвода личного состава, включая офицеров.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской и Харьковской областями.
За сутки потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили более 280 военных, десять автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.
