Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ
Мужчина получил контузию в результате целенаправленного удара FPV-дронами ВСУ по селу Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:19:00+03:00
2026-02-06T18:19:00+03:00
2026-02-06T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
брянская область
