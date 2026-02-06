Рейтинг@Mail.ru
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 06.02.2026 (обновлено: 18:35 06.02.2026)
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ
Мужчина получил контузию в результате целенаправленного удара FPV-дронами ВСУ по селу Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона ВСУ

В Брянской области мирный житель получил контузию при атаке дрона по селу

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТУЛА, 6 фев - РИА Новости. Мужчина получил контузию в результате целенаправленного удара FPV-дронами ВСУ по селу Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, контузию получил мирный житель. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

По словам Богомаза, при повторной атаке FPV-дронами по селу Понуровка поврежден спецавтотранспорт "Брянскавтодора".
Глава области добавил, что также FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района: обошлось без пострадавших, но повреждены три легковых машины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
