https://ria.ru/20260206/boets-2072731049.html
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 06.02.2026
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА
Боец подразделения "Орлан" получил ранение, отражая атаку украинского беспилотника в селе Графовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:22:00+03:00
2026-02-06T16:22:00+03:00
2026-02-06T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки дрона ВСУ