В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 06.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 06.02.2026
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при отражении атаки БПЛА

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил ранение, отражая атаку украинского беспилотника в селе Графовка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе при исполнении служебных задач ранен боец "Орлана". Мужчина пострадал в селе Графовка при отражении атаки вражеского беспилотника. Сослуживцы доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, где ему были диагностированы минно-взрывная травма и осколочная рана лица", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что после необходимой помощи бойца перевезли в городскую больницу №2 Белгорода. Глава региона отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшему оказана. Дальнейшее лечение он будет продолжать амбулаторно.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
