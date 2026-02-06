Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС

В Бодайбо из-за промерзания водовода во время сильных морозов перестали работать четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. В городе действует локальный режим ЧС.