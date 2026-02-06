Рейтинг@Mail.ru
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС
09:39 06.02.2026 (обновлено: 10:25 06.02.2026)
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС - РИА Новости, 06.02.2026
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС
Жителям Бодайбо, чьи дома попали в зону ЧС из-за коммунальной аварии, начали выплачивать единовременную помощь, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
бодайбо
россия
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Бодайбо, Россия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС

Попавшим в зону ЧС жителям Бодайбо начали выплачивать помощь в 15 тыс рублей

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкЖилые дома в Иркутской области
Жилые дома в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. Жителям Бодайбо, чьи дома попали в зону ЧС из-за коммунальной аварии, начали выплачивать единовременную помощь, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
"Завершена подготовка документов на выплаты единовременной помощи в размере 15 тысяч рублей. Заявления подали 1517 человек. Перечисления уже идут", — написал он в Telegram-канале.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
Вчера, 00:03

В Бодайбо из-за промерзания водовода во время сильных морозов перестали работать четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. В городе действует локальный режим ЧС.

В Бодайбо вылетели Кобзев, заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко и представитель Минстроя Кирилл Колмаков.
"Будем решать вопрос о введении режима ЧС регионального уровня. Первоочередной задачей остается восстановление тепло- и водоснабжения домов и социальных объектов", — добавил губернатор.

Специалисты запустили три котельных, к теплосетям подключили пять частных домов. Также идут работы по восстановлению магистрали до многоквартирных домов на улице Садовой, к теплу подключают школы.
СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области
31 января, 16:07
 
Происшествия, Бодайбо, Россия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
