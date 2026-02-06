Некоторым жителям Бодайбо начали выплачивать единовременную помощь из-за ЧС

ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. Жителям Бодайбо, чьи дома попали в зону ЧС из-за коммунальной аварии, начали выплачивать единовременную помощь, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«
"Завершена подготовка документов на выплаты единовременной помощи в размере 15 тысяч рублей. Заявления подали 1517 человек. Перечисления уже идут", — написал он в Telegram-канале.
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
Вчера, 00:03
В Бодайбо из-за промерзания водовода во время сильных морозов перестали работать четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. В городе действует локальный режим ЧС.
В Бодайбо вылетели Кобзев, заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко и представитель Минстроя Кирилл Колмаков.
«
"Будем решать вопрос о введении режима ЧС регионального уровня. Первоочередной задачей остается восстановление тепло- и водоснабжения домов и социальных объектов", — добавил губернатор.
Специалисты запустили три котельных, к теплосетям подключили пять частных домов. Также идут работы по восстановлению магистрали до многоквартирных домов на улице Садовой, к теплу подключают школы.
СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области
31 января, 16:07