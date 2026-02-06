Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.

"Несмотря на то, что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека - это два-четыре блина, примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, не менее важно обращать внимание на состав теста для блинов и то, с чем их едят. Рекомендуется часть муки высшего сорта заменить на цельнозерновую, сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него, использовать маложирные молочные продукты. Лучше не жарить блинчики на масле, а выпекать их на антипригарной сковороде.