Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес - РИА Новости, 06.02.2026
02:45 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/bliny-2072588933.html
Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес
2026
общество
Общество
Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес

РИА Новости: чтобы не набрать вес, можно съесть два-четыре блина в день

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПриготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Приготовление блинов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.
"Несмотря на то, что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека - это два-четыре блина, примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, не менее важно обращать внимание на состав теста для блинов и то, с чем их едят. Рекомендуется часть муки высшего сорта заменить на цельнозерновую, сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него, использовать маложирные молочные продукты. Лучше не жарить блинчики на масле, а выпекать их на антипригарной сковороде.
"Для начинок лучше выбирать свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Эти советы помогут снизить калорийность и повысить питательную ценность блинов", - добавила диетолог.
