Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес
Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес
Диетолог рассказала, сколько можно съесть блинов, чтобы не набрать вес
Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог
общество
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Чтобы не набрать вес на Масленичной неделе, рекомендуется есть не больше двух-четырех блинов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Масленичная неделя в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля.
"Несмотря на то, что по традиции блины едят всю неделю, необходимо все-таки соблюдать меру. Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели. Допустимая порция для здорового человека - это два-четыре блина, примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, не менее важно обращать внимание на состав теста для блинов и то, с чем их едят. Рекомендуется часть муки высшего сорта заменить на цельнозерновую, сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него, использовать маложирные молочные продукты. Лучше не жарить блинчики на масле, а выпекать их на антипригарной сковороде.
"Для начинок лучше выбирать свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу. Эти советы помогут снизить калорийность и повысить питательную ценность блинов", - добавила диетолог.