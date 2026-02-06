Рейтинг@Mail.ru
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале
06.02.2026
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале
экономика, биткоин, криптовалюта
Экономика, Биткоин, Криптовалюта
Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Цена биткоина в феврале может опуститься ещё ниже 60 тысяч долларов, однако в какой-то момент должен случиться разворот, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.18 мск дешевеет на 6,88% за сутки - до 65 861,45 доллара. А ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 60 тысяч долларов, до этой отметки показатель опускался впервые с 10 октября 2024 года.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Биткоин потерял четверть стоимости с начала года
Вчера, 07:54
С октября 2024 года за 15 месяцев актив подорожал в два раза и успел вернуться назад — долгосрочные инвесторы не заработали, комментирует директор по работе с цифровыми активами УК "Ингосстрах – инвестиции" Андрей Варнавский.
"По нашим оценкам, текущая динамика во многом обусловлена не столько внутренними проблемами крипторынка, сколько глобальным циклом ликвидности и переходом инвесторов в режим risk-off (уход от риска - ред.). Именно эти факторы способствуют росту волатильности биткоина, провоцируя каскад ликвидаций на рынке деривативов", - поясняет управляющий директор ИК "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
"Вероятность дальнейшего падания стоимости биткоина я оцениваю как высокую", - добавляет он.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с 2024 года
5 февраля, 15:56
На февраль большинство больших надежд на рост не возлагает и примерно половина допускает падение до 57,5 тысяч долларов, указывает Варнавский.
"Однако это "пике" не может быть бесконечным. Думаю, остановка произойдет на значениях 55-60 тысяч долларов. Здесь как раз проходит зона накопления институциональных инвесторов и исторически повышенного спроса", - прогнозирует Целищев.
Именно сегодня индекс "страха и жадности" находится на экстремально низком уровне, что как раз может быть знаком очень близкого дна, добавляет Варнавский.
"Рынок прогнозов в долгосрочной перспективе по-прежнему "бычий": на конец 2026 года большинство ожидает биткоин в промежутке 100-120 тысяч долларов", - заключает он.
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
22 декабря 2025, 15:41
 
Экономика Биткоин Криптовалюта
 
 
