Аналитики допустили дальнейшее снижение стоимости биткоина в феврале

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Цена биткоина в феврале может опуститься ещё ниже 60 тысяч долларов, однако в какой-то момент должен случиться разворот, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.18 мск дешевеет на 6,88% за сутки - до 65 861,45 доллара. А ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 60 тысяч долларов, до этой отметки показатель опускался впервые с 10 октября 2024 года.

С октября 2024 года за 15 месяцев актив подорожал в два раза и успел вернуться назад — долгосрочные инвесторы не заработали, комментирует директор по работе с цифровыми активами УК "Ингосстрах – инвестиции" Андрей Варнавский.

"По нашим оценкам, текущая динамика во многом обусловлена не столько внутренними проблемами крипторынка, сколько глобальным циклом ликвидности и переходом инвесторов в режим risk-off (уход от риска - ред.). Именно эти факторы способствуют росту волатильности биткоина, провоцируя каскад ликвидаций на рынке деривативов", - поясняет управляющий директор ИК "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.

"Вероятность дальнейшего падания стоимости биткоина я оцениваю как высокую", - добавляет он.

На февраль большинство больших надежд на рост не возлагает и примерно половина допускает падение до 57,5 тысяч долларов, указывает Варнавский.

"Однако это "пике" не может быть бесконечным. Думаю, остановка произойдет на значениях 55-60 тысяч долларов. Здесь как раз проходит зона накопления институциональных инвесторов и исторически повышенного спроса", - прогнозирует Целищев.

Именно сегодня индекс "страха и жадности" находится на экстремально низком уровне, что как раз может быть знаком очень близкого дна, добавляет Варнавский.