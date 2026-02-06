Биткоин потерял четверть стоимости с начала года

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. С начала года биткоин обвалился на четверть, свидетельствуют данные торгов.

Так, на крупнейшей по торговле криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7:22 мск дешевел на 9,04 процента — до 64 806,56 доллара. А незадолго до этого он падал до минимальной отметки в 60 тысяч долларов — впервые с 10 октября 2024 года.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки криптовалюта подешевела на 8,87 процента — до 64 791,42 доллара.