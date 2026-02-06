Рейтинг@Mail.ru
Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/bilayn-2072654451.html
Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества
Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества - РИА Новости, 06.02.2026
Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества
Сервис облачного хранения данных Облако Билайн вошел в тройку лучших облачных приложений для Android (0+) и в пятерку лидеров для iOS (0+) по итогам... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:15:00+03:00
2026-02-06T13:15:00+03:00
технологии
билайн
роскачество
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, билайн, роскачество, вымпелком
Технологии, Билайн, Роскачество, ВымпелКом

Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сервис облачного хранения данных Облако Билайн вошел в тройку лучших облачных приложений для Android (0+) и в пятерку лидеров для iOS (0+) по итогам исследования* Центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщает пресс-служба Билайн.
Эксперты проанализировали наиболее популярные облачные сервисы, оценив их функциональность, безопасность, удобство использования и прозрачность работы с пользовательскими данными.
В исследовании рассматривались 10 сервисов облачного хранения данных. Специалисты тестировали ключевые пользовательские сценарии — загрузку файлов, синхронизацию, совместный доступ, офлайн-режим, а также анализировали страницы приложений в магазинах и особенности обработки данных.
Отдельное внимание было уделено безопасности передачи информации. Эксперты перехватывали сетевой трафик приложений с помощью специализированного ПО и проверяли его на наличие незашифрованных данных. По итогам проверки уязвимости обнаружены не были ни у одного из сервисов. При этом трекеры активности пользователей отсутствовали только в двух приложениях, в том числе Облако Билайн, тогда как в большинстве других сервисов выявлено от одного до семи сторонних трекеров.
Эксперты отметили, что Облако Билайн демонстрирует высокие показатели безопасности: данные передаются и хранятся в зашифрованном виде, приложение запрашивает только необходимые разрешения и не содержит рекламных трекеров, то есть приложение не отслеживает активность пользователей. Среди функциональных особенностей сервиса выделяется встроенный инструмент поиска и удаления дубликатов файлов, возможность резервного копирования данных устройства, удобные механизмы сортировки и фильтрации файлов, а также поддержка офлайн-доступа.
По версии для Android приложение получило высокие оценки за корректную навигацию, синхронизацию между устройствами, адаптацию для планшетов и отсутствие рекламы. В версии для iOS эксперты отдельно отметили удобную организацию хранения фотографий и видео, а также инструменты оптимизации пространства.
Согласно данным Роскачества, 41% россиян используют облачные сервисы исключительно для личных целей, еще 30% — одновременно для работы и личных задач. При этом лишь треть пользователей осведомлены о вопросах безопасности данных, тогда как 13% вовсе не задумываются о защите информации в облачных сервисах.
Инфраструктура Облака Билайн размещена на территории России, а пользовательские данные хранятся в зашифрованном виде, что обеспечивает соответствие требованиям российского законодательства в области защиты персональной информации.
* Исследование "Облачные сервисы" было проведено Роскачеством (+16) в соответствии с методикой испытаний, базирующейся на государственном стандарте на сравнительные испытания мобильных приложений ГОСТ Р 702.5.009-2024, и опубликовано 5 февраля в 2026 году. Испытания проводились по 85 критериям, выбранных Роскачеством самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте портала.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTUx3vaywa
 
ТехнологииБилайнРоскачествоВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала