Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов
Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов - РИА Новости, 06.02.2026
Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов
Безработица в России в декабре выросла до 2,2% с 2,1% в ноябре, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:04:00+03:00
2026-02-06T19:04:00+03:00
2026-02-06T19:05:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов
Росстат: безработица в России в декабре выросла до 2,2% с 2,1% в ноябре
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Безработица в России в декабре выросла до 2,2% с 2,1% в ноябре, свидетельствуют данные Росстата
.
В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица в РФ
неоднократно обновляла исторический минимум. Последний был установлен в августе - на уровне 2,1%. Однако в сентябре и октябре она возвращалась на уровень в 2,2%, а в ноябре вновь была 2,1%.
"В декабре 2025 года 1,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда
). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2025 года составил 2,2% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
Если в ноябре общая численность безработных в стране составляла 1,636 миллиона человек, то в декабре она поднялась до 1,643 миллиона человек. В августе, когда был установлен исторический минимум по безработице в 2,1%, на рынке труда насчитывалось 1,592 миллиона безработных.
Как отмечает Росстат
со ссылкой на данные Роструда
, к концу декабря в РФ в органах службы занятости населения состояли на учете 300 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 200 тысяч человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в декабре составила 76,3 миллиона человек.