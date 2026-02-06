Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Глава министерства финансов США Скотт Бессент признал, что именно действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты.

Минфин , и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране (В Иране . – Прим. Ред.). На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился… Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах", — сказал он, давая показания перед комитетом сената по экономике.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.