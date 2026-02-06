https://ria.ru/20260206/bessent-2072588353.html
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране - РИА Новости, 06.02.2026
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
Глава министерства финансов США Скотт Бессент признал, что именно действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:22:00+03:00
2026-02-06T02:22:00+03:00
2026-02-06T03:29:00+03:00
в мире
иран
сша
нью-йорк (город)
скотт бессент
аббас аракчи
стив уиткофф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388fdbd5460589af74ed15c439f1a16.jpg
https://ria.ru/20260206/iran-2072585878.html
https://ria.ru/20260203/ssha-2072039580.html
иран
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069088515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c4e14ffd9f26c9fc48d474bfeb354dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, нью-йорк (город), скотт бессент, аббас аракчи, стив уиткофф, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Иран, США, Нью-Йорк (город), Скотт Бессент, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
Бессент: США создали нехватку долларов в Иране, вызвавшую массовые протесты
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Глава министерства финансов США Скотт Бессент признал, что именно действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты.
"Минфин
, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране (В Иране
. – Прим. Ред.). На выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка
в марте я изложил эту стратегию. Она привела к быстрой, и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился… Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах", — сказал он, давая показания перед комитетом сената по экономике.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в стране начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, однако тогда ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Вашингтона, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио
заявлял о праве Соединенных Штатов на превентивный удар в случае угрозы американским объектам в регионе.