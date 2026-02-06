Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 06.02.2026 (обновлено: 08:36 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072599715.html
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.02.2026
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 38 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T07:31:00+03:00
2026-02-06T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
черное море
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:136:3129:1896_1920x0_80_0_0_2b87a2308b47827eb14061d2f6f399e7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
черное море
брянская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd02fddc8ea0196e48163939a40b3cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, липецкая область, черное море, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Черное море, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 38 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 38 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 26 беспилотников в Брянской области, десять — в Белгородской и по одному — в Липецкой и над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьЧерное мореБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала