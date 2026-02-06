https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072599715.html
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.02.2026
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили 38 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
черное море
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
липецкая область
черное море
брянская область
белгородская область
ПВО ночью уничтожила 38 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 38 украинских беспилотников над Россией