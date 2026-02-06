https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072597153.html
ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА
ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T06:32:00+03:00
2026-02-06T06:32:00+03:00
2026-02-06T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20260206/spetsoperatsiya-2072593770.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА
РИА Новости: количество расчетов БПЛА ВСУ в Сумской области достигло рекорда