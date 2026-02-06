ВСУ сосредоточили в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА

"На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ "Север", — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, за сутки противник потерял в Сумской области более 280 военных, десять автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.