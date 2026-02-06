https://ria.ru/20260206/bespilotnik-2072793807.html
ПВО сбила два беспилотника над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
Новости
ru-RU
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью