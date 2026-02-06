Рейтинг@Mail.ru
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 06.02.2026 (обновлено: 00:45 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/benin-2072581996.html
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин - РИА Новости, 06.02.2026
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин
Гражданам России настоятельно рекомендовано избегать поездок в Бенин, если в этом нет острой необходимости, в связи с попытками государственного переворота и... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:17:00+03:00
2026-02-06T00:45:00+03:00
в мире
бенин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260202/nigerija-2071646053.html
бенин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бенин, россия
В мире, Бенин, Россия
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин

МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Бенин без необходимости

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданам России настоятельно рекомендовано избегать поездок в Бенин, если в этом нет острой необходимости, в связи с попытками государственного переворота и существующей в стране террористической угрозой, сообщают в Министерстве иностранных дел России.
"МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости", - говорится в сообщении ведомства.
Российский МИД отметил, что обострение ситуации с безопасностью в Бенине, вызванное попыткой государственного переворота в декабре 2025 года, а также действия экстремистов на севере страны, заставили местные правоохранительные органы работать в усиленном режиме.
"Особое внимание уделяется прибытию и перемещению по ее территории иностранцев", — уточняется в сообщении министерства.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Нигерия вывела войска из Бенина
2 февраля, 10:31
 
В миреБенинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала