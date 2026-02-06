https://ria.ru/20260206/benin-2072581996.html
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин
МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Бенин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гражданам России настоятельно рекомендовано избегать поездок в Бенин, если в этом нет острой необходимости, в связи с попытками государственного переворота и существующей в стране террористической угрозой, сообщают в Министерстве иностранных дел России.
"МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин
без крайней необходимости", - говорится в сообщении ведомства.
Российский МИД отметил, что обострение ситуации с безопасностью в Бенине, вызванное попыткой государственного переворота в декабре 2025 года, а также действия экстремистов на севере страны, заставили местные правоохранительные органы работать в усиленном режиме.
"Особое внимание уделяется прибытию и перемещению по ее территории иностранцев", — уточняется в сообщении министерства.