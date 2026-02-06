В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина

МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белорусские медики экстренно прооперировали возвращенного из украинского плена российского военнослужащего, сообщил врач одного из медучреждений республики.

Минобороны РФ в четверг сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области , которых Киев незаконно удерживал. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ . Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию , где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

"В наше лечебное учреждение поступила группа военнослужащих Российской Федерации. Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое. При диагностике было обнаружено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки. По экстренным показаниям было выполнено оперативное вмешательство", - рассказал врач в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

В настоящее время состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

"У ряда пациентов множественные инородные тела в различных частях тела, неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, остеомиелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всем пациентам оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. На данный момент состояние всех пациентов стабильное", - сообщил врач.

Один из находящихся в медучреждении российских военнослужащих рассказал о тяжелых условиях, в которых он находился на подконтрольной Киеву территории. В частности, он упомянул, что иногда не ел по два-три дня.

Другой возвращенный из плена поблагодарил белорусскую сторону за помощь и теплый прием.