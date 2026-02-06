Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
23:44 06.02.2026
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина - РИА Новости, 06.02.2026
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
Белорусские медики экстренно прооперировали возвращенного из украинского плена российского военнослужащего, сообщил врач одного из медучреждений республики. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:44:00+03:00
2026-02-06T23:44:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
белоруссия
россия
украина
белоруссия
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, белоруссия
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Белоруссия
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина

В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена российского военного

МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белорусские медики экстренно прооперировали возвращенного из украинского плена российского военнослужащего, сообщил врач одного из медучреждений республики.
Минобороны РФ в четверг сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Курской области госпитализировали вернувшегося с Украины жителя
Вчера, 22:15
"В наше лечебное учреждение поступила группа военнослужащих Российской Федерации. Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое. При диагностике было обнаружено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки. По экстренным показаниям было выполнено оперативное вмешательство", - рассказал врач в эфире телеканала "Беларусь-1".
В настоящее время состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.
"У ряда пациентов множественные инородные тела в различных частях тела, неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, остеомиелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всем пациентам оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. На данный момент состояние всех пациентов стабильное", - сообщил врач.
Один из находящихся в медучреждении российских военнослужащих рассказал о тяжелых условиях, в которых он находился на подконтрольной Киеву территории. В частности, он упомянул, что иногда не ел по два-три дня.
Другой возвращенный из плена поблагодарил белорусскую сторону за помощь и теплый прием.
"Все хорошо, дружелюбно. Спасибо Республике Беларусь, нашим братьям. Я очень вам благодарен", - сказал он.
Возвращенные с территории Украины жители приехали в Курск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Возвращенная с Украины жительница Курска рассказала, как кормили в плену
Вчера, 14:39
 
