В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина - РИА Новости, 06.02.2026
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
Белорусские медики экстренно прооперировали возвращенного из украинского плена российского военнослужащего, сообщил врач одного из медучреждений республики. РИА Новости, 06.02.2026
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена россиянина
В Белоруссии экстренно прооперировали вернувшегося из плена российского военного
МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белорусские медики экстренно прооперировали возвращенного из украинского плена российского военнослужащего, сообщил врач одного из медучреждений республики.
Минобороны РФ в четверг сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих, а также троих граждан России
- жителей Курской области
, которых Киев
незаконно удерживал. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ
. Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию
, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
"В наше лечебное учреждение поступила группа военнослужащих Российской Федерации. Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое. При диагностике было обнаружено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки. По экстренным показаниям было выполнено оперативное вмешательство", - рассказал врач в эфире телеканала "Беларусь-1
".
В настоящее время состояние раненого оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.
"У ряда пациентов множественные инородные тела в различных частях тела, неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, остеомиелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всем пациентам оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. На данный момент состояние всех пациентов стабильное", - сообщил врач.
Один из находящихся в медучреждении российских военнослужащих рассказал о тяжелых условиях, в которых он находился на подконтрольной Киеву территории. В частности, он упомянул, что иногда не ел по два-три дня.
Другой возвращенный из плена поблагодарил белорусскую сторону за помощь и теплый прием.
"Все хорошо, дружелюбно. Спасибо Республике Беларусь, нашим братьям. Я очень вам благодарен", - сказал он.