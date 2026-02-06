В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Администрация Белгорода ввела временные ограничения на работу лифтов в ряде многоквартирных домов из-за переподключений электроснабжения, которые могут вызвать сбои в подъемных механизмах.

Уточняется, что на местах с самого утра работают аварийные бригады. Они занимаются извлечением людей из уже заблокированных лифтов, а также проводят подомовые обходы для контроля ситуации.