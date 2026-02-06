В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Администрация Белгорода ввела временные ограничения на работу лифтов в ряде многоквартирных домов из-за переподключений электроснабжения, которые могут вызвать сбои в подъемных механизмах.
"сзафиксировано 113 случаев застревания в лифтах. Чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить поломку оборудования, лифтовые организации вынуждены временно приостановить работу лифтов в ряде многоквартирных домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде
4 февраля, 22:16
Уточняется, что на местах с самого утра работают аварийные бригады. Они занимаются извлечением людей из уже заблокированных лифтов, а также проводят подомовые обходы для контроля ситуации.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь. Как подчеркнул глава области, обстрел велся по гражданскому Белгороду, где "не было и нет военных объектов".