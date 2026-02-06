Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/belgorod-2072623878.html
В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей
В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей - РИА Новости, 06.02.2026
В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей
Администрация Белгорода ввела временные ограничения на работу лифтов в ряде многоквартирных домов из-за переподключений электроснабжения, которые могут вызвать... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:37:00+03:00
2026-02-06T10:37:00+03:00
происшествия
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958433112_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20ce14e824a890c6c8c292688c4dd197.jpg
https://ria.ru/20260204/gladkov-2072324690.html
https://ria.ru/20260206/gladkov-2072606266.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958433112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67be2ce6ebc47d41d36e508cb90dc623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде ограничили работу лифтов для безопасности жителей

В Белгороде приостановили работу лифтов из-за сбоев в электроснабжении

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Лифт в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Администрация Белгорода ввела временные ограничения на работу лифтов в ряде многоквартирных домов из-за переподключений электроснабжения, которые могут вызвать сбои в подъемных механизмах.
"сзафиксировано 113 случаев застревания в лифтах. Чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить поломку оборудования, лифтовые организации вынуждены временно приостановить работу лифтов в ряде многоквартирных домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде
4 февраля, 22:16
Уточняется, что на местах с самого утра работают аварийные бригады. Они занимаются извлечением людей из уже заблокированных лифтов, а также проводят подомовые обходы для контроля ситуации.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на пятницу Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения, восстановительные работы шли всю ночь. Как подчеркнул глава области, обстрел велся по гражданскому Белгороду, где "не было и нет военных объектов".
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гладков рассказал о ночной атаке на Белгород
09:11
 
ПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала