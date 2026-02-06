Посол Владимир Барбин: Дания затягивает НАТО в Арктику

Копенгаген "в бешеном темпе" закупает вооружения, наращивает численность своих вооруженных сил и проводит ускоренную милитаризацию, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией. О том, как Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, как затягивает НАТО в Арктику, а также о том, скажется ли ситуация с Гренландией на безопасности России, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

– Как в Дании оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай? Какие цели преследуют США в своих претензиях на остров? Может ли Дания совместно с другими странами ЕС что-либо противопоставить амбициям США по Гренландии? Появляются сообщения, что Норвегия отправила двух военных, а Британия одного – это напугает Трампа?

– Эти заявления воспринимаются в Дании как подтверждение серьезности намерений президента США получить контроль над Гренландией. Дональд Трамп дал ясное объяснение: этот остров необходим для обеспечения национальной безопасности США.

Наличие сегодня военных угроз со стороны России и Китая для Гренландии опровергается Данией. Однако подтверждается готовность к взаимодействию с США по долгосрочному сдерживанию России и Китая в Арктике и недопущению их влияния на Гренландию.

В одиночку противостоять США Дании сложно. Предпринимаются попытки заручиться поддержкой европейских стран. Пределы их солидарности с Данией и готовности поддержать территориальную целостность датского королевства сейчас проходят проверку в условиях давления из-за океана. Европейцы также пытаются понять степень решимости США получить Гренландию. Появление на Гренландии военных из европейских стран НАТО – это политический сигнал США о их несогласии с планами по захвату острова.

– Какие угрозы для России скрываются в присоединении Гренландии к США (если такой сценарий вдруг осуществится)? Будут ли у такого шага последствия для арктического региона в целом, и будет ли присоединение Гренландии к США угрожать российскому судоходству в Арктике и по Северному морскому пути? Насколько возрастает угроза для России от военно-космической базы США Питуффик в Гренландии в случае перехода острова под юрисдикцию США?

– Ситуация вокруг Гренландии меняется с калейдоскопической скоростью. Строить прогнозы о возможном изменении статуса Гренландии преждевременно. В ближайшие дни будет дан старт переговорному процессу по Гренландии в рамках согласованной между Данией, Гренландией и США рабочей группы высокого уровня. Дания заявляет о готовности идти навстречу возможным американским пожеланиям при уважении со стороны США территориальной целостности датского королевства и права Гренландии на самоопределение.

Судоходство по Северному морскому пути будет развиваться в соответствии с нашими планами и вне зависимости от ситуации вокруг Гренландии. США и сегодня в рамках действующего с Данией соглашения об обороне Гренландии 1951 года имеют возможности для осуществления на острове необходимых мероприятий по обеспечению своей национальной безопасности. В частности, ведется модернизация военно-космической базы США Питуффик, которая является важным элементом системы раннего оповещения о ракетном нападении с арктического направления. Для предметного анализа возможных военно-политических последствий для России следует дождаться прояснения ситуации вокруг Гренландии.

– Как Россия относится к размещению военных контингентов (пусть пока и малочисленных) ряда европейских стран в Гренландии? Как будет реагировать Россия в случае присоединения Гренландии к США? Готова ли Россия помочь Дании отстоять Гренландию, если Копенгаген обратится с такой просьбой к Москве?

– Затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, под лозунгом противостояния российской угрозе, Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе. Нынешний кризис вокруг Гренландии – это вопрос Дании, Гренландии и США. В их силах найти решение. Какими будут договоренности – это их дело, их компетенция. Вмешиваться в этот процесс извне нецелесообразно.

– Насколько вероятен раскол НАТО в случае присоединения Гренландии к США?

– Следует исходить из сегодняшних реалий – территориальной целостности датского королевства в составе Дании, Гренландии и Следует исходить из сегодняшних реалий – территориальной целостности датского королевства в составе Дании, Гренландии и Фарерских островов . Нынешний кризис вокруг Гренландии НАТО переживет. Вместе с тем стало ясным для многих западноевропейцев, включая датчан, что такие базовые для международных отношений принципы, как равноправие и взаимоуважение, с НАТО несовместимы. В НАТО доминирует право сильного. НАТО – это не объединение мушкетеров, когда "один за всех, и все за одного".

– Ранее сообщалось, что Дания примет участие в создаваемой в Финляндии многонациональной тактической группе передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Планирует ли Дания направить военных и технику для комплектования создаваемых сил? Известно ли, какая будет численность датского контингента?

– Вооруженные силы Дании с трудом выполняют свои обязательства перед НАТО по усилению "Восточного фланга" альянса в Вооруженные силы Дании с трудом выполняют свои обязательства перед НАТО по усилению "Восточного фланга" альянса в Латвии . В 2026 году ситуация осложнится необходимостью усилить датское военное присутствие на Гренландии. В этих условиях заявленное участие Вооруженных сил Дании в развертывании многонационального формирования бригадного уровня объединенных вооруженных сил НАТО в Финляндии, вероятно, пока ограничится направлением военнослужащих в его командные структуры.

– Дания расширяет военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море. В начале января вооруженные силы королевства сообщили о прибытии в полк на Борнхольме новых бронетранспортеров "Patria 6x6". Какие еще действия предпринимают датские власти по наращиванию сил на острове? Укрепляют ли датчане другие регионы страны так, как укрепляют Борнхольм?

– В ближайшие два года запланировано увеличение количества военнослужащих на Борнхольме с 200 до 500 человек, а также развертывание ракетной батареи противокорабельной борьбы. На острове на регулярной основе размещаются истребители ВВС Дании. Перед датскими подразделениями на Борнхольме поставлена задача предотвращения возможной высадки десанта на остров.

Военные приготовления охватывают не только Борнхольм. Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений. Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии. Создается система противоракетной и противовоздушной обороны Дании. Выделено финансирование на строительство новых фрегатов и других кораблей. Идеологическое обоснование этих военных приготовлений – подготовка к войне. Дания исходит из того, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на европейские страны.

– Датские вооруженные силы с 2025 года принимают участие в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря "Балтийский часовой". Сколько кораблей задействовала Дания в миссии? Продолжают ли датские власти предпринимать шаги по ограничению судоходства в Балтийском море? Какие ответные меры принимает Россия?

– Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде. В противодействии перевозкам российских грузов в Балтийском море Дания отдает приоритет принятию коллективных мер на уровне ЕС или НАТО. Для участия в миссии (объединенных военно-морских сил) ОВМС НАТО "Балтийский часовой" были выделены два фрегата, два истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов с задачей мониторинга и присутствия в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.

Свобода судоходства гарантирована международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты. Российская сторона уже была вынуждена продемонстрировать и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов.

– Дания в 2025 году приняла председательство в Арктическом совете. Проводятся ли встречи совета и на каком уровне? Не затрудняет ли датское председательство работу совета, в частности, в сотрудничестве с Россией?

– Позитивных подвижек в деятельности Арктического совета нет. Для эффективной совместной работы в Арктике по реагированию на вызовы и использованию открывающихся возможностей требуются решения и взаимодействие на межгосударственном уровне. Этого сегодня не происходит. Дания и наши соседи по региону отказываются от такого взаимодействия с Россией. Многосторонние контакты с нашим участием осуществляются лишь в формате рабочих групп Арктического совета. В результате – это в лучшем случае обмен информацией и не более того.

– Дания председательствовала в Совете ЕС с июля по декабрь 2025 года. За этот время Евросоюз продемонстрировал немало недружественных шагов по отношении к России, в частности, принял два новых пакета санкций и предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России. Какова была роль Дании в продвижении этих инициатив?

– Дания выступает за "удушение" российской экономики, лишение нашей страны доходов от экспорта нефти и газа. В качестве председателя Совета ЕС сумела через своего комиссара ЕС по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена обеспечить принятие в ЕС проекта регламента о поэтапном прекращении к 2028 году закупок российских СПГ и трубопроводного газа, а также недопущении проникновения российского газа на европейский рынок через третьи страны. Эта инициатива преподносилась Данией как решение, которое "принимается раз и навсегда".

Копенгаген ставит себе в заслугу то, что вместо согласования санкций против российского энергетического комплекса, требующего единодушия всех стран-членов ЕС, инициативно был предложен другой алгоритм действий по отказу от российских энергоносителей, решение по которому принимается в ЕС квалифицированным большинством голосов.

– Какую военную помощь королевство оказало Украине в 2025 году? Сколько всего средств затрачено на поддержку киевского режима с 2022 года? На каком этапе находится проект по отправке датских солдат для обучения на Украину? Изъявляет ли Дания желание направить войска на Украину в качестве "гарантий безопасности" так называемой коалиции желающих?

– С начала СВО Дания оказала военную помощь С начала СВО Дания оказала военную помощь Киеву в размере 9,5 миллиарда евро, в том числе в 2025 году – 2,3 миллиарда евро. Датские военнослужащие регулярно посещают Украину для изучения боевого опыта. Дания не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину для участия в многонациональных силах после остановки там боевых действий. Конкретные решения на этот счет Копенгаген намерен принять после того, когда станут известны параметры урегулирования конфликта.

– Дания ранее разрешила украинским компаниям производить вооружения на территории королевства. Открылись ли такие предприятия? Известно ли, что производится или будет производиться на них и в каких масштабах?

– Копенгаген намерен пригласить четыре-пять высокотехнологичных предприятий военно-промышленного комплекса Украины основать производство на датской территории. На реализацию этой задачи Данией выделено порядка 70 миллионов евро. С декабря 2025 года украинской компанией Fire Points на полуострове Ютландия развертывается производство твердого топлива для крылатых ракет. С датской стороны также проявляется значительный интерес к взаимодействию по беспилотным системам различных видов. Обсуждаются проекты совместных с Украиной производств в этой сфере с целью, в том числе, организации поставок на европейский рынок вооружений.

– В конце сентября Мария Захарова заявила, что Россия в связи с терактом на "Северных потоках" предъявила Дании досудебные претензии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Тогда шла досудебная стадия урегулирования спора. Отмечалось, что если вопрос не будет решен на этой стадии, то Россия переведет дело в судебную плоскость и обратится в Международный суд ООН в связи с нарушением, в том числе Данией, своих конвенционных обязательств. В каком статусе рассмотрение российской досудебной претензии? Когда Москва планирует обратиться в Международный суд ООН?

– Процесс досудебного урегулирования еще не завершен. Рассчитываем, что Россия и Дания в скором времени проведут консультации по этому вопросу.

– В парламенте Фарерских островов находится на рассмотрении законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд". Какова сейчас судьба этого законопроекта, какие ответные меры Россия примет в случае введения ограничений для российских рыбаков?

– Парламент Фарерских островов поддержал введение с 1 января 2026 года санкций в отношении "Норебо" и "Мурман СиФуд". Напомню, что в 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС санкций против нашей страны в связи c воссоединением Парламент Фарерских островов поддержал введение с 1 января 2026 года санкций в отношении "Норебо" и "Мурман СиФуд". Напомню, что в 2014 году Россия не стала распространять на Фарерские острова ответные меры на установление ЕС санкций против нашей страны в связи c воссоединением Крыма с Россией. Фарерские острова сохранили беспрепятственный доступ на наш рынок для своей рыбы и рыбопродуктов. Тогда Фарерские острова убедили российскую сторону, что, поскольку не входят в состав ЕС, то, мол, и не намерены придерживаться установленных ЕС санкций против нас. Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против нашей страны и российских компаний. Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны.

– В 2026 году в Дании пройдут парламентские выборы. Правящая социал-демократическая партия впервые за более чем 100 лет проиграла на коммунальных выборах и потеряла пост обер-бургомистра Копенгагена. В декабре 2025 года рейтинг социал-демократов опустился до рекордно низкого за 12 лет уровня. Есть ли у партии нынешнего премьер-министра Метте Фредериксен шансы попасть в будущее правительство? Имеются ли в Дании политические силы, занимающие менее русофобскую позицию, и каковы их шансы на выборах?

– Парламентские выборы должны состояться в Дании не позднее октября 2026 года. Строить прогнозы о возможном составе будущего правительства рано. Социал-демократы по-прежнему являются крупнейшей партией Дании. Им на руку, что в условиях кризиса вокруг Гренландии любая критика правительства считается непатриотичной. Если же удастся отстоять этот остров от посягательств США, то такой итог будет олицетворяться с Метте Фредериксен. Поддержка социал-демократов может тогда восстановиться.

По опросам общественного мнения около четверти населения Дании выступает за снижение объема датской помощи Украине и оказание со стороны Евросоюза давления в пользу скорейшего достижения мира на Украине. Однако такие настроения пока не нашли отражения в политике датских парламентских партий, выступающих в целом с единых позиций в поддержку киевского режима и недопущения достижения Россией целей СВО на Украине.

– В июле вы говорили о случаях запугивания российских дипломатов и проникновений в их квартиры. Имели ли место с тех пор новые эпизоды? Как вы оцениваете ситуацию с безопасностью сотрудников дипмиссии?