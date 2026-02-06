https://ria.ru/20260206/balitskiy-2072785487.html
В Запорожской области частично пропал свет
В Запорожской области частично пропал свет
Запорожская область частично обесточена, специалисты работают над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.02.2026
В Запорожской области частично пропал свет
Балицкий: Запорожская область частично обесточена