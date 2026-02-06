Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга: ее в качестве ключевой фигуры называет 31% представителей мужского населения страны, тогда как жену упоминают 26% респондентов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

"Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Детей в качестве самых близких назвали 18% опрошенных. Число голосов, отданных отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам значительно меньше, в пределах 1-3%.

"Для мужчин мать является ключевой фигурой чаще, чем жена (31 и 26% соответственно). О доверительных отношениях с детьми рассказали 8% представителей сильного пола", - обращают внимание авторы исследования.

Среди женщин поровну тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%). Мать близка 23% россиянок.

У молодежи до 30 лет на первом месте - мать (34%). У россиян 30-40 лет - вторая половина (29%). В 40-50 лет на первое место выходят дети (30%). Среди опрошенных старше 50 лет примерно поровну тех, кто сумел построить максимально доверительные отношения с супругами (28%) и детьми (27%).

За два десятилетия система личных привязанностей претерпела трансформацию, показало сравнение аналогичных исследований 2008 и 2026 годов. Среди женщин значимость матерей снизилась, а вторых половин - выросла. Мужчины стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.

Молодежь до 30 лет реже ищет поддержки у матерей и чаще - у вторых половин. "Возраст рождения первого ребенка вырос, поэтому закономерен тот факт, что по сравнению с 2008 годом россиян до 30 лет, находящих опору в своих детях, также стало меньше", - обращают внимание аналитики.