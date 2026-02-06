Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/avtoritet-2072589792.html
Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом
Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом - РИА Новости, 06.02.2026
Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом
Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга: ее в качестве ключевой фигуры называет 31% представителей мужского населения страны, тогда РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:04:00+03:00
2026-02-06T03:04:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991468115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f202e5dc4e05191d72479629f1a5ffba.jpg
https://ria.ru/20260202/kapital-2071701878.html
https://ria.ru/20260121/putin-2069396228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991468115_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a233a55b0bec86f32a956debd2fd822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Раскрыто, кого российские мужчины чаще считают авторитетом

РИА Новости: российские мужчины считают авторитетом чаще маму, чем супругу

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Семья на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мама является для российских мужчин большим авторитетом, чем супруга: ее в качестве ключевой фигуры называет 31% представителей мужского населения страны, тогда как жену упоминают 26% респондентов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%)", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Семья за обедом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
2 февраля, 13:31
Детей в качестве самых близких назвали 18% опрошенных. Число голосов, отданных отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам значительно меньше, в пределах 1-3%.
"Для мужчин мать является ключевой фигурой чаще, чем жена (31 и 26% соответственно). О доверительных отношениях с детьми рассказали 8% представителей сильного пола", - обращают внимание авторы исследования.
Среди женщин поровну тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%). Мать близка 23% россиянок.
У молодежи до 30 лет на первом месте - мать (34%). У россиян 30-40 лет - вторая половина (29%). В 40-50 лет на первое место выходят дети (30%). Среди опрошенных старше 50 лет примерно поровну тех, кто сумел построить максимально доверительные отношения с супругами (28%) и детьми (27%).
За два десятилетия система личных привязанностей претерпела трансформацию, показало сравнение аналогичных исследований 2008 и 2026 годов. Среди женщин значимость матерей снизилась, а вторых половин - выросла. Мужчины стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.
Молодежь до 30 лет реже ищет поддержки у матерей и чаще - у вторых половин. "Возраст рождения первого ребенка вырос, поэтому закономерен тот факт, что по сравнению с 2008 годом россиян до 30 лет, находящих опору в своих детях, также стало меньше", - обращают внимание аналитики.
Среди граждан старше 40 лет выросло количество тех, кто считает самыми близкими людьми своих матерей, и снизилось количество тех, кто больше всего доверяет вторым половинам и детям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми
21 января, 18:40
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала