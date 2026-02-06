Бренд Exeed опроверг сообщения о массовых неисправностях из-за морозов

Автомобили во время мороза на улице в Новосибирске. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с эксплуатацией при отрицательной температуре воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о массовых сбоях в работе систем безопасности у автомобилей марки Exeed, якобы связанных с сильными морозами. Владельцы таких машин сообщили изданию о неполадках, которые начинались прямо во время движения.

"Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах", - прокомментировали в компании.

Там отметили, что все модели бренда прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к эксплуатации.

"Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", - заключили в пресс-службе.