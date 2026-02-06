https://ria.ru/20260206/avto-2072686799.html
Бренд Exeed опроверг сообщения о массовых неисправностях из-за морозов
Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с эксплуатацией при отрицательной температуре воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал о массовых сбоях в работе систем безопасности у автомобилей марки Exeed, якобы связанных с сильными морозами. Владельцы таких машин сообщили изданию о неполадках, которые начинались прямо во время движения.
"Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах", - прокомментировали в компании.
Там отметили, что все модели бренда прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к эксплуатации.
"Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", - заключили в пресс-службе.
По данным агентства "Автостат", бренд Exeed в январе 2026 года занял 12-е место в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. Его продажи в начале года сократились на 20% к январю 2025 года и составили 1,3 тысячи штук.