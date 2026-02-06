Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС подтвердил право конфисковывать автомобили, ввезенные из России - РИА Новости, 06.02.2026
10:50 06.02.2026 (обновлено: 11:00 06.02.2026)
Суд ЕС подтвердил право конфисковывать автомобили, ввезенные из России
Суд ЕС подтвердил право конфисковывать автомобили, ввезенные из России
Суд ЕС подтвердил право стран ЕС конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций, говорится в решении суда. РИА Новости, 06.02.2026
Суд ЕС подтвердил право конфисковывать автомобили, ввезенные из России

Суд ЕС подтвердил право конфисковывать авто, ввезенные из РФ в нарушение санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Суд ЕС подтвердил право стран ЕС конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций, говорится в решении суда.
"Установленный этой нормой запрет применяется к любому товару, подпадающему под коды Комбинированной номенклатуры, перечисленные в Приложении XXI, без необходимости проверки по каждой отдельной сделке того, приводит ли соответствующее приобретение, ввоз или передача к получению значительных доходов Российской Федерацией", - указывается в решении.
ЕС ввел запрет на ввоз ряда товаров из России весной 2022 года в рамках санкций, принятых после начала военной операции РФ в Украине. В октябре 2022 года под запрет были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, отнесённые к перечню товаров, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике. Санкции оформлены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза.
Поводом для разъяснений стал спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, купленный в РФ, и попытался оформить его регистрацию. Немецкая таможня изъяла автомобиль, указав на нарушение санкционного запрета. Финансовый суд Дюссельдорфа направил запрос в суд ЕС, попросив разъяснить, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать автомобили, ввезённые с нарушением санкций.
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
Заголовок открываемого материала