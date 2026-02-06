Рейтинг@Mail.ru
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске - РИА Новости, 06.02.2026
15:49 06.02.2026
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске - РИА Новости, 06.02.2026
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске
Губернатор Василий Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске, оставившей в мороз без тепла сотни домов и социальных объектов. РИА Новости, 06.02.2026
смоленск
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске

Анохин назвал работу по устранению аварии в Смоленске слабо организованной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Василий Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске, оставившей в мороз без тепла сотни домов и социальных объектов.
В пятницу мэр Смоленска Александр Новиков сообщил, что на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. Глава города пообещал ликвидировать аварию до конца дня.
Вчера, 09:39
Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что провёл оперативный штаб по устранению последствий коммунальной аварии. На штабе озвучили, что прорыв произошел около полуночи. В результате приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения попадают порядка 40 тысяч жителей, отметил губернатор.
"Работа филиала "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" организована слабо. На устранение аварии сегодня ночью было направлено мало сотрудников. Подход к планированию и организации работы безответственный. Ситуацию взял на личный контроль", - заявил Анохин.
Губернатор отметил, что поручил мобилизовать все силы и средства, задействовать необходимую технику и персонал для ликвидации аварии. Управляющие компании переведены в круглосуточный режим работы. Их сотрудники будут проводить регулярный подомовой обход.
"Сейчас важно не допустить промерзания внутридомовых и внутриквартальных сетей. Будет организован ежечасный контроль состояния тепловых сетей в образовательных и медицинских учреждениях, а также на внутриквартальных и домовых сетях. Поручил организовать пункты временного размещения граждан и обеспечить транспорт, чтобы жители могли легко до них добраться", - подчеркнул губернатор.
По данным сервиса Gismeteo, сейчас в Смоленске -10 градусов. Ночью в городе было около 12-15 градусов мороза.
