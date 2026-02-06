АТОР не получала запросы Роспотребнадзора о болезнях туристов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальных обращений от Роспотребнадзора по вопросам заболеваний российских туристов, отдыхающих за границей, в Ассоциацию туроператоров не поступало, Официальных обращений от Роспотребнадзора по вопросам заболеваний российских туристов, отдыхающих за границей, в Ассоциацию туроператоров не поступало, сообщает АТОР.

Ранее в четверг Роспотребнадзор сообщил, что направил запросы в минздрав Египта АТОР в связи с гибелью российской туристки после ужина в отеле Шарм‑эль‑Шейха. Как сообщал РИА Новости источник в местной больнице, причиной смерти туристки стали рак и болезнь печени.

"Пресс-служба АТОР считает необходимым прояснить ситуацию с многочисленными публикациями в СМИ относительно запросов Роспотребнадзора в адрес Ассоциации туроператоров по случаям заболеваний туристов в разных странах. Исполнительная дирекция АТОР в 2026 году не получала официальных запросов от Роспотребнадзора ни по каким каналам коммуникации по тематике обеспечения безопасного отдыха туристов в зарубежных странах", - отметили в ассоциации.

В АТОР обратили внимание на повышенный интерес СМИ к единичным случаям недомоганий в поездках. "Статистические данные подтверждают, что во время отдыха люди болеют реже или как минимум столько же, сколько и не находясь в отпуске", - добавили в АТОР.

По сообщению ассоциации, в 2025 году российские туристы обратились к врачам около 200 тысяч раз. Основные причины - простудные и сердечно-сосудистые заболевания, отравления и травмы, что соответствует показателям прошлых нескольких лет.