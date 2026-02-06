https://ria.ru/20260206/ator-2072780121.html
АТОР не получала запросы Роспотребнадзора о болезнях туристов
Официальных обращений от Роспотребнадзора по вопросам заболеваний российских туристов, отдыхающих за границей, в Ассоциацию туроператоров не поступало, сообщает РИА Новости, 06.02.2026
египет
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Официальных обращений от Роспотребнадзора по вопросам заболеваний российских туристов, отдыхающих за границей, в Ассоциацию туроператоров не поступало, сообщает
АТОР.
Ранее в четверг Роспотребнадзор
сообщил, что направил запросы в минздрав Египта
и АТОР
в связи с гибелью российской туристки после ужина в отеле Шарм‑эль‑Шейха. Как сообщал РИА Новости источник в местной больнице, причиной смерти туристки стали рак и болезнь печени.
"Пресс-служба АТОР считает необходимым прояснить ситуацию с многочисленными публикациями в СМИ относительно запросов Роспотребнадзора в адрес Ассоциации туроператоров по случаям заболеваний туристов в разных странах. Исполнительная дирекция АТОР в 2026 году не получала официальных запросов от Роспотребнадзора ни по каким каналам коммуникации по тематике обеспечения безопасного отдыха туристов в зарубежных странах", - отметили в ассоциации.
В АТОР обратили внимание на повышенный интерес СМИ к единичным случаям недомоганий в поездках. "Статистические данные подтверждают, что во время отдыха люди болеют реже или как минимум столько же, сколько и не находясь в отпуске", - добавили в АТОР.
По сообщению ассоциации, в 2025 году российские туристы обратились к врачам около 200 тысяч раз. Основные причины - простудные и сердечно-сосудистые заболевания, отравления и травмы, что соответствует показателям прошлых нескольких лет.
"Для урегулирования проблем со здоровьем у туристов за рубежом у каждого клиента туроператора есть медицинский полис. И за эту часть обеспечения комфортного пребывания туриста отвечают страховые компании, которые ответственно и своевременно организуют помощь нашим соотечественникам, отдыхающим за границей", - напомнили в АТОР.